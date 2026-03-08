Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Горжусь своей игрой». Дрейпер — о выходе в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

«Горжусь своей игрой». Дрейпер — о выходе в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он защищает титул. Во втором круге британец обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (93-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Это было сложно. Хотя с момента прибытия сюда на прошлой неделе я чувствовал любовь и особые эмоции от возвращения, но в то же время давно не играл и пережил серьёзную травму, так что смешанные чувства. Но я действительно рад тому, как прошёл второй и третий сеты с сильным соперником в лице Роберто. Он тот, кто показывал потрясающий теннис в туре. Горжусь своей игрой. Выйти и показать такой уровень после той травмы, что у меня была… Действительно этим горжусь», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Джек Дрейпер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android