«Горжусь своей игрой». Дрейпер — о выходе в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он защищает титул. Во втором круге британец обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (93-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
«Это было сложно. Хотя с момента прибытия сюда на прошлой неделе я чувствовал любовь и особые эмоции от возвращения, но в то же время давно не играл и пережил серьёзную травму, так что смешанные чувства. Но я действительно рад тому, как прошёл второй и третий сеты с сильным соперником в лице Роберто. Он тот, кто показывал потрясающий теннис в туре. Горжусь своей игрой. Выйти и показать такой уровень после той травмы, что у меня была… Действительно этим горжусь», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.
