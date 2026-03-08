Анисимова — о предстоящем матче с Радукану: с ней никогда не бывает легко играть
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира WTA-1000 с британкой Эммой Радукану. Встреча состоится сегодня, 8 марта.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«В последний раз, когда мы играли, я была в очень хорошей форме. И играла так, как хотела. В конце концов, у меня есть определённый стиль игры. Тогда я уже поймала ритм — кажется, это был второй или третий матч на том турнире.
Это был отличный матч. С ней никогда не бывает легко играть. Она всегда показывает качественный теннис. У нас было несколько хороших матчей. Надеюсь, следующий тоже будет таким», – сказала Анисимова на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.
