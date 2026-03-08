Елена Рыбакина пробилась в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв Баптист
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира американку Хейли Баптист (43-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти. Хейли Баптист сделала в игре шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Тэйлор Танусенд.
