Елена Рыбакина пробилась в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, обыграв Баптист

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира американку Хейли Баптист (43-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти. Хейли Баптист сделала в игре шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Тэйлор Танусенд.