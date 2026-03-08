Медведев — Табило: онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта на хардовых кортах турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи второго круга. Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Чили Алехандро Табило, который занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. Встреча запланирована на 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Алехандро Табило. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.