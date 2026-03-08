«Это произошло совершенно случайно». Мбоко — об игре с Андреевой в паре в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко рассказала, как они с россиянкой Миррой Андреевой решили сыграть в парном разряде на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Это произошло совершенно случайно. Вообще-то не планировала играть здесь в парном разряде, но она спросила меня в самый последний момент. Я ответила: «Конечно, почему бы и нет? Поучаствую в дополнительных матчах». Она отличная теннисистка в парном разряде и добилась действительно крутых результатов. Я только начинаю и пытаюсь освоиться в парном разряде, стараюсь играть как можно больше матчей, когда есть возможность», — приводит слова Мбоко The Tennis Gazette.

Андреева и Мбоко вышли во второй круг турнира «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сыграют с победительницами матча между парами Александра Эала (Филиппины)/Ива Йович (США) и Хейли Баптист (США)/Елена Остапенко (Латвия).