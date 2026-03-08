Остапенко вышла третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Пегулой или Векич

26-я ракетка мира представительница Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кэти Волынец (98-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч теннисисток продлился 1 час 55 минут. За это время Остапенко не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету американки семь подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Остапенко встретится с победителем противостояния, где сойдутся американка Джессика Пегула и представительница Хорватии Донна Векич.