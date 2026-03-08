Остапенко вышла третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Пегулой или Векич
Поделиться
26-я ракетка мира представительница Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кэти Волынец (98-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 23:40 МСК
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч теннисисток продлился 1 час 55 минут. За это время Остапенко не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету американки семь подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Остапенко встретится с победителем противостояния, где сойдутся американка Джессика Пегула и представительница Хорватии Донна Векич.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
02:29
-
02:21
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42
-
20:30
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:00
-
18:00
-
13:42
-
12:44
-
11:46
-
11:14
-
10:54
-
10:49
-
10:00
-
09:30
-
08:51
-
07:19
-
06:38
-
06:14
-
05:47