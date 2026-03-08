Скидки
Кэти Волынец — Елена Остапенко, результат матча 8 марта 2026, счёт 0:2, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Остапенко вышла третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Пегулой или Векич
26-я ракетка мира представительница Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кэти Волынец (98-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 23:40 МСК
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч теннисисток продлился 1 час 55 минут. За это время Остапенко не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету американки семь подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Остапенко встретится с победителем противостояния, где сойдутся американка Джессика Пегула и представительница Хорватии Донна Векич.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
