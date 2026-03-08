Карен Хачанов уступил 19-летнему Жоао Фонсеке на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

16-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил 19-летнему бразильцу Феликсу Оже-Альяссиму (35-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 15 минут. За это время Хачанов сделал 12 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету бразильца 11 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Фонсека встретится с американским спортсменом Томми Полом.