Карен Хачанов — Жоао Фонсека, результат матча 8 марта 2026, счет 1:2, второй круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов уступил 19-летнему Жоао Фонсеке на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
16-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил 19-летнему бразильцу Феликсу Оже-Альяссиму (35-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 4
4 		7 9 6
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Поединок теннисистов продлился 2 часа 15 минут. За это время Хачанов сделал 12 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету бразильца 11 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Фонсека встретится с американским спортсменом Томми Полом.

Календарь мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
