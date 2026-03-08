Швёнтек с «баранкой» вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сойдётся с Саккари

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кейлу Дей (187-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:2).

Матч теннисисток продлился 1 час 37 минут. За это время Швёнтек сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету американки одна подача навылет, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Остапенко встретится с теннисисткой из Греции Марией Саккари.