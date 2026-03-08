Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кейла Дей — Ига Швёнтек, результат матча 8 марта 2026, счёт 0:2, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Швёнтек с «баранкой» вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сойдётся с Саккари
Комментарии

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кейлу Дей (187-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:2).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:15 МСК
Кейла Дей
США
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		7 7
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч теннисисток продлился 1 час 37 минут. За это время Швёнтек сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету американки одна подача навылет, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Остапенко встретится с теннисисткой из Греции Марией Саккари.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Остапенко вышла третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Пегулой или Векич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android