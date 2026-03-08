Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она уступила представительнице США Эшлин Крюгер (82-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Матч теннисисток продлился 2 час 26 минут. За это время Самсонова ни сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету американки 11 подач навылет, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Крюгер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся немка Лаура Зигемунд и представительница Украины Элина Свитолина.