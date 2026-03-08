Скидки
Людмила Самсонова — Эшлин Крюгер, результат матча 8 марта 2026, счёт 1:2, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Людмила Самсонова не смогла пробиться в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она уступила представительнице США Эшлин Крюгер (82-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:15 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
3 		7 6
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч теннисисток продлился 2 час 26 минут. За это время Самсонова ни сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету американки 11 подач навылет, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем круге Крюгер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся немка Лаура Зигемунд и представительница Украины Элина Свитолина.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
