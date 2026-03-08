Эмма Наварро неожиданно проиграла во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

25-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она уступила представительнице Великобритании Сонай Картал (54-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (2:7).

Матч теннисисток продлился 2 час 22 минуты. За это время Наварро сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету британки три подачи навылет, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Картал встретится с победительницей противостояния, где сойдутся другая американка Мэдисон Киз и представительница Франции Диан Парри.