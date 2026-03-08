Новак Джокович в трёх сетах одолел поляка и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович в упорной борьбе пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 57-й номер рейтинга ATP 30-летнего поляка Камиля Майхшака. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 13 минут. За это время Джокович сделал пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету поляка три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Джокович встретится с американским спортсменом Александром Ковачевичем.