Новак Джокович — Камиль Майхшак, результат матча 8 марта 2026, счет 2:1, второй круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович в трёх сетах одолел поляка и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович в упорной борьбе пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 57-й номер рейтинга ATP 30-летнего поляка Камиля Майхшака. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Поединок теннисистов продлился 2 часа 13 минут. За это время Джокович сделал пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету поляка три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Джокович встретится с американским спортсменом Александром Ковачевичем.

Календарь мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Эмма Наварро неожиданно проиграла во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
