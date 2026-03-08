Андрей Рублёв проиграл Габриэлю Диалло на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

17-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил канадцу Габриэль Диалло (38-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6. Данный матч для россиянина был первым на соревнованиях.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 53 минут. За это время Рублёв сделал шесть подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету канадца 12 эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Диалло встретится с соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом.