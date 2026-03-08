Мирра Андреева разгромила соперницу, повесив ей две «баранки» на турнире в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Матч теннисисток продлился всего 50 минут. За это время Андреева сделала один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинки ни одной подачи навылет, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Крюгер встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты встречаются чешская спортсменка Катержина Синякова и представительница Канады Лейла Фернандес.