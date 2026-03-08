Скидки
Мирра Андреева — Солана Сьерра, результат матча 8 марта 2026, счёт 2:0, второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева разгромила соперницу, повесив ей две «баранки» на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Матч теннисисток продлился всего 50 минут. За это время Андреева сделала один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинки ни одной подачи навылет, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Крюгер встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты встречаются чешская спортсменка Катержина Синякова и представительница Канады Лейла Фернандес.

