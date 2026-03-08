Карлос Алькарас победил Григора Димитрова и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 42-й номер рейтинга ATP 34-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Григор Димитров
Г. Димитров
Поединок теннисистов продлился 1 час 6 минут. За это время Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету болгарина один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В следующем круге Алькарас встретится с французским спортсменом Артуром Риндеркнешем, который на отказе аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло прошёл в следующую стадию соревнования.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
04:44
-
03:31
-
03:30
-
03:08
-
03:04
-
02:51
-
02:46
-
02:35
-
02:29
-
02:21
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42
-
20:30
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:00
-
18:00
-
13:42
-
12:44
-
11:46
-
11:14
-
10:54