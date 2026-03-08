Карлос Алькарас победил Григора Димитрова и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 42-й номер рейтинга ATP 34-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Поединок теннисистов продлился 1 час 6 минут. За это время Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету болгарина один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем круге Алькарас встретится с французским спортсменом Артуром Риндеркнешем, который на отказе аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло прошёл в следующую стадию соревнования.