Карлос Алькарас — Григор Димитров, результат матча 8 марта 2026, счет 2:0, второй круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас победил Григора Димитрова и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 42-й номер рейтинга ATP 34-летнего болгарина Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Поединок теннисистов продлился 1 час 6 минут. За это время Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету болгарина один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем круге Алькарас встретится с французским спортсменом Артуром Риндеркнешем, который на отказе аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло прошёл в следующую стадию соревнования.

Календарь мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе
Андрей Рублёв проиграл Габриэлю Диалло на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
