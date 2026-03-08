Скидки
Алекс де Минор победил в трёх сетах Себастьяна Корду на Индиан-Уэллсе

Алекс де Минор победил в трёх сетах Себастьяна Корду на Индиан-Уэллсе
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он обыграл 37-й номер рейтинга ATP американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Поединок теннисистов продлился 2 часа 20 минут. За это время де Минор сделал восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету американца шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге де Минор сыграет с великобританцем Кэмероном Норри.

