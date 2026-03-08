Скидки
Даниил Медведев в двух сетах одолел Алехандро Табило в Индиан-Уэллсе

Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта на хардовых кортах турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи второго круга. Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретился с представителем Чили Алехандро Табило, который занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. Россиянин выиграл матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Поединок теннисистов продлился 1 час 10 минут. За это время де Медведев сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету чилийца три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Сетка Индиан-Уэллса
Календарь Индиан-Уэллса
