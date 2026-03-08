Даниил Медведев в двух сетах одолел Алехандро Табило в Индиан-Уэллсе

В ночь с 7 на 8 марта на хардовых кортах турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи второго круга. Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретился с представителем Чили Алехандро Табило, который занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. Россиянин выиграл матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Поединок теннисистов продлился 1 час 10 минут. За это время де Медведев сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету чилийца три эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
