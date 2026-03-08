Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина одержала на 10 побед больше, чем все остальные теннисистки мира, начиная с июля

Рыбакина одержала на 10 побед больше, чем все остальные теннисистки мира, начиная с июля
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала наибольшее количество побед в матчах на уровне WTA среди всех игроков, начиная с североамериканской серии турниров на хардовом покрытии в июле 2025 года, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Рыбакина одержала 41 победу на уровне тура. Это на 10 успешных результатов больше, чем у всех ближайших преследовательниц — польки Иги Швёнтек, американки Джессики Пегулы, канадки Виктории Мбоко и румынки Сораны Кырсти.

За это время Рыбакина выиграла Итоговый турнир 2025 года и стала победительницей Australian Open — 2026. Сейчас Елена выступает на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
«Непростая тема». Рыбакина — о возможном введении пятисетовых матчей на ТБШ у женщин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android