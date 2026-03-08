Рыбакина одержала на 10 побед больше, чем все остальные теннисистки мира, начиная с июля

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала наибольшее количество побед в матчах на уровне WTA среди всех игроков, начиная с североамериканской серии турниров на хардовом покрытии в июле 2025 года, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Рыбакина одержала 41 победу на уровне тура. Это на 10 успешных результатов больше, чем у всех ближайших преследовательниц — польки Иги Швёнтек, американки Джессики Пегулы, канадки Виктории Мбоко и румынки Сораны Кырсти.

За это время Рыбакина выиграла Итоговый турнир 2025 года и стала победительницей Australian Open — 2026. Сейчас Елена выступает на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.