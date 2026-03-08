Карлос Алькарас обошёл Роджера Федерера по проценту побед на турнирах ATP-1000

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас превзошёл достижение легендарного швейцарского игрока Роджера Федерера по проценту выигранных матчей на турнирах ATP-1000, выйдя на третье место по этому показателю в истории, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Алькарас выиграл 85 матчей при 24 поражениях, добившись процента побед 77,98. Показатель Федерера при 381 победе и 108 случаях, когда он уступал соперникам, составляет 77,91%. Статистика учитывает только игроков, проведших минимум 10 матчей на турнирах ATP-1000.

Сейчас Алькарас продолжает участие в турнире ATP-1000 в американском Индиан-Уэллсе. В третьем круге он сыграет с французским спортсменом Артуром Риндеркнешем.