Мирра Андреева одержала 100-ю победу на уровне WTA и повторила достижение Кори Гауфф
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою 100-ю победу на уровне WTA в карьере, в возрасте 18 лет и 309 дней став самой молодой спортсменкой, достигшей этого рубежа, со времён американки Кори Гауфф, сделавшей это в том же возрасте в 2023 году на Australian Open, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Солана Сьерра
С. Сьерра
Юбилейной победой для Андреевой стал матч второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.
В следующем круге турнира Андреева сыграет с чешкой Катержиной Синяковой (44-й номер рейтинга).
