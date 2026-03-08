Скидки
Теннис

Мирра Андреева одержала 100-ю победу на уровне WTA и повторила достижение Кори Гауфф

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою 100-ю победу на уровне WTA в карьере, в возрасте 18 лет и 309 дней став самой молодой спортсменкой, достигшей этого рубежа, со времён американки Кори Гауфф, сделавшей это в том же возрасте в 2023 году на Australian Open, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Юбилейной победой для Андреевой стал матч второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.

В следующем круге турнира Андреева сыграет с чешкой Катержиной Синяковой (44-й номер рейтинга).

6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
