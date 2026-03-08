Мирра Андреева одержала 100-ю победу на уровне WTA и повторила достижение Кори Гауфф

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою 100-ю победу на уровне WTA в карьере, в возрасте 18 лет и 309 дней став самой молодой спортсменкой, достигшей этого рубежа, со времён американки Кори Гауфф, сделавшей это в том же возрасте в 2023 году на Australian Open, сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Юбилейной победой для Андреевой стал матч второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.

В следующем круге турнира Андреева сыграет с чешкой Катержиной Синяковой (44-й номер рейтинга).