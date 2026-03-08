Скидки
Мирра Андреева стала лишь четвёртым тинейджером, выигравшим матч 6:0, 6:0 на WTA-1000

Мирра Андреева стала лишь четвёртым тинейджером, выигравшим матч 6:0, 6:0 на WTA-1000
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала лишь четвёртым игроком-тинейджером с 2009 года, кто сумел одержать как минимум одну победу на турнире категории WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Ранее подобного результата добивались американка Мэдисон Киз в Майами в 2013 году, хорватка Донна Векич в Дохе в 2016 году и полька Ига Швёнтек в Риме в 2021 году.

Свою разгромную победу 18-летняя Андреева одержала в матче второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором она играла с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой (65-й номер рейтинга).

Мирра Андреева одержала 100-ю победу на уровне WTA и повторила достижение Кори Гауфф
