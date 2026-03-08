Новак Джокович всего лишь в пятый раз в карьере оформил успешный камбэк на старте ATP-1000

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Камиля Майхшака в матче второго круга на турнире ATP-1000 в американском Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Для серба это лишь пятая победа в первой игре на соревнованиях данной категории, добытая в результате успешного камбэка. При этом турнир в Индиан-Уэллсе для Джоковича стал уже 137-м «тысячником» в карьере. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Интересно, что последний раз до этого подобная победа была одержана Джоковичем тоже в Индиан-Уэллсе, произошло это в 2016 году.