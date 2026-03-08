Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович всего лишь в пятый раз в карьере оформил успешный камбэк на старте ATP-1000

Новак Джокович всего лишь в пятый раз в карьере оформил успешный камбэк на старте ATP-1000
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Камиля Майхшака в матче второго круга на турнире ATP-1000 в американском Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Для серба это лишь пятая победа в первой игре на соревнованиях данной категории, добытая в результате успешного камбэка. При этом турнир в Индиан-Уэллсе для Джоковича стал уже 137-м «тысячником» в карьере. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Интересно, что последний раз до этого подобная победа была одержана Джоковичем тоже в Индиан-Уэллсе, произошло это в 2016 году.

Материалы по теме
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android