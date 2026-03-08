Новак Джокович всего лишь в пятый раз в карьере оформил успешный камбэк на старте ATP-1000
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Камиля Майхшака в матче второго круга на турнире ATP-1000 в американском Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Для серба это лишь пятая победа в первой игре на соревнованиях данной категории, добытая в результате успешного камбэка. При этом турнир в Индиан-Уэллсе для Джоковича стал уже 137-м «тысячником» в карьере. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Интересно, что последний раз до этого подобная победа была одержана Джоковичем тоже в Индиан-Уэллсе, произошло это в 2016 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
08:47
-
08:46
-
05:47
-
04:44
-
03:31
-
03:30
-
03:08
-
03:04
-
02:51
-
02:46
-
02:35
-
02:29
-
02:21
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42