Ига Швёнтек одержала 33-ю победу подряд в стартовых матчах на турнирах WTA-1000

Ига Швёнтек одержала 33-ю победу подряд в стартовых матчах на турнирах WTA-1000
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек обыграла американку Кейлу Дей (187-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) (6:0, 7:6 (7:2)), одержав таким образом 33-ю подряд победу в стартовых играх на «тысячниках». Это лучшая серия в истории среди всех представительниц WTA с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:15 МСК
Кейла Дей
США
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		7 7
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

До серии Швёнтек лучшими по количеству побед подряд в стартовых матчах турниров категории WTA-1000 были стрики американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко — по 23 выигранных матчах. В топ-5 также входят рекорды россиянки Марии Шараповой (19) и чешки Каролины Муховой (18).

