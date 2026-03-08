Ига Швёнтек одержала 33-ю победу подряд в стартовых матчах на турнирах WTA-1000
Поделиться
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек обыграла американку Кейлу Дей (187-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) (6:0, 7:6 (7:2)), одержав таким образом 33-ю подряд победу в стартовых играх на «тысячниках». Это лучшая серия в истории среди всех представительниц WTA с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:15 МСК
Кейла Дей
К. Дей
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
До серии Швёнтек лучшими по количеству побед подряд в стартовых матчах турниров категории WTA-1000 были стрики американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко — по 23 выигранных матчах. В топ-5 также входят рекорды россиянки Марии Шараповой (19) и чешки Каролины Муховой (18).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
08:47
-
08:46
-
05:47
-
04:44
-
03:31
-
03:30
-
03:08
-
03:04
-
02:51
-
02:46
-
02:35
-
02:29
-
02:21
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
20:56
-
20:42