Ига Швёнтек одержала 33-ю победу подряд в стартовых матчах на турнирах WTA-1000

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек обыграла американку Кейлу Дей (187-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) (6:0, 7:6 (7:2)), одержав таким образом 33-ю подряд победу в стартовых играх на «тысячниках». Это лучшая серия в истории среди всех представительниц WTA с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает статистический аккаунт OptaAce в социальной сети X.

До серии Швёнтек лучшими по количеству побед подряд в стартовых матчах турниров категории WTA-1000 были стрики американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко — по 23 выигранных матчах. В топ-5 также входят рекорды россиянки Марии Шараповой (19) и чешки Каролины Муховой (18).