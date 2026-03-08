«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 7-8 марта:

Александр Шевченко (Казахстан) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 1:6, 6:7 (4:7);

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 6:3, 3:6, 2:6;

Андрей Рублёв (Россия, 17) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6;

Карен Хачанов (Россия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:7 (7:9), 4:6;

Новак Джокович (Сербия, 3) — Камиль Майхшак (Польша) — 4:6, 6:1, 6:2;

Себастьян Корда (США) — Алекс де Минор (Австралия, 6) 6:4, 4:6, 4:6;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:3;

Александр Бублик (Казахстан, 10) — Вит Коприва (Чехия, LL) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2;

Джейкоб Фирнли (Великобритания, LD) — Тейлор Фриц (США, 7) — 3:6, 7:6 (10:8), 1:6;

Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:2.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.