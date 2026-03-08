Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 7-8 марта:

  • Александр Шевченко (Казахстан) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 1:6, 6:7 (4:7);
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 6:3, 3:6, 2:6;
  • Андрей Рублёв (Россия, 17) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6;
  • Карен Хачанов (Россия, 16) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:4, 6:7 (7:9), 4:6;
  • Новак Джокович (Сербия, 3) — Камиль Майхшак (Польша) — 4:6, 6:1, 6:2;
  • Себастьян Корда (США) — Алекс де Минор (Австралия, 6) 6:4, 4:6, 4:6;
  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:3;
  • Александр Бублик (Казахстан, 10) — Вит Коприва (Чехия, LL) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2;
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания, LD) — Тейлор Фриц (США, 7) — 3:6, 7:6 (10:8), 1:6;
  • Даниил Медведев (Россия, 11) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:2.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

Календарь мужского турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка мужского турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android