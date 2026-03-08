Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Есть над чем поработать». Рыбакина — о победе над Баптист во втором круге Индиан-Уэллса

«Есть над чем поработать». Рыбакина — о победе над Баптист во втором круге Индиан-Уэллса
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с американкой Хейли Баптист. Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:05 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		2 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Она играла агрессивно, хорошо подавала, и её вторая подача довольно сложная для атаки. Иногда мяч отскакивал очень высоко, и, опять же, был ветер, поэтому нужно было быстро приспосабливаться.

У неё довольно хороший форхенд, хороший резаный удар. Я пыталась немного варьировать игру, двигать мяч, но в таких условиях это было непросто. Также уровень энергии с моей стороны немного колебался. Но я думаю, что она сыграла очень хорошо.

– В третьем сете ваша энергия вернулась. Вы играли ближе к тому уровню, которого хотели?
– Да, было немного лучше, но всё равно я бы сказала, что это не моя лучшая игра. Мне нужно было быстрее находить решения, особенно когда у меня были возможности и я вела в счёте. Некоторые решения тоже были немного неправильными. В общем, есть над чем поработать, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android