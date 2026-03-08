«Есть над чем поработать». Рыбакина — о победе над Баптист во втором круге Индиан-Уэллса

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с американкой Хейли Баптист. Встреча завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
– Она играла агрессивно, хорошо подавала, и её вторая подача довольно сложная для атаки. Иногда мяч отскакивал очень высоко, и, опять же, был ветер, поэтому нужно было быстро приспосабливаться.
У неё довольно хороший форхенд, хороший резаный удар. Я пыталась немного варьировать игру, двигать мяч, но в таких условиях это было непросто. Также уровень энергии с моей стороны немного колебался. Но я думаю, что она сыграла очень хорошо.
– В третьем сете ваша энергия вернулась. Вы играли ближе к тому уровню, которого хотели?
– Да, было немного лучше, но всё равно я бы сказала, что это не моя лучшая игра. Мне нужно было быстрее находить решения, особенно когда у меня были возможности и я вела в счёте. Некоторые решения тоже были немного неправильными. В общем, есть над чем поработать, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
