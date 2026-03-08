Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта
В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.
Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 7-8 марта:
- Хейли Баптист (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:7 (5:7), 6:2, 2:6;
- Людмила Самсонова (Россия, 19) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 5:7, 2:6;
- Сонай Картал (Великобритания) — Эмма Наварро (США, 20) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:2);
- Кэти Волынец (США, WС) — Елена Остапенко (Латвия, 26) — 4:6, 6:7 (5:7);
- Кейла Дей (США, Q) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:0, 7:6 (7:2);
- Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:0, 6:0;
- Мэдисон Киз (США, 15) — Диан Парри (Франция, Q) — 6:4, 6:3;
- Марта Костюк (Украина, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:3, 6:2;
- Джессика Пегула (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, WC) — 4:6, 6:2, 6:3;
- Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9) — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
