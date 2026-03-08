Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 7 на 8 марта
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи второго круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Результаты матчей 7-8 марта:

  • Хейли Баптист (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:7 (5:7), 6:2, 2:6;
  • Людмила Самсонова (Россия, 19) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 5:7, 2:6;
  • Сонай Картал (Великобритания) — Эмма Наварро (США, 20) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:2);
  • Кэти Волынец (США, WС) — Елена Остапенко (Латвия, 26) — 4:6, 6:7 (5:7);
  • Кейла Дей (США, Q) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:0, 7:6 (7:2);
  • Мирра Андреева (Россия, 8) — Солана Сьерра (Аргентина) — 6:0, 6:0;
  • Мэдисон Киз (США, 15) — Диан Парри (Франция, Q) — 6:4, 6:3;
  • Марта Костюк (Украина, 28) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:3, 6:2;
  • Джессика Пегула (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, WC) — 4:6, 6:2, 6:3;
  • Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9) — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
Календарь женского турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android