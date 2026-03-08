Швёнтек — о победе во втором круге Индиан-Уэллса: в какой-то момент выпала из игры

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над американкой Кейлой Дей в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:2).
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
– Отличное возвращение в матч во втором сете. За счёт чего удалось переломить ход игры?
–Думаю, в какой-то момент я немного выпала из игры на несколько геймов и из-за этого начала зажиматься. Мне точно нужно было вернуться к той игре, которую я показывала в первом сете.
Мне кажется, я довольно хорошо это сделала. Концовка второго сета выглядела уже совсем иначе. Я играла с гораздо большим вращением и уверенностью, поэтому смогла выиграть несколько геймов подряд и вернуться в матч, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.
- 8 марта 2026
-
11:21
-
10:55
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:09
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
08:47
-
08:46
-
05:47
-
04:44
-
03:31
-
03:30
-
03:08
-
03:04
-
02:51
-
02:46
-
02:35
-
02:29
-
02:21
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 7 марта 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:41
-
23:37
-
22:41
-
22:39