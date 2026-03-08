Швёнтек — о победе во втором круге Индиан-Уэллса: в какой-то момент выпала из игры

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над американкой Кейлой Дей в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:2).

– Отличное возвращение в матч во втором сете. За счёт чего удалось переломить ход игры?

–Думаю, в какой-то момент я немного выпала из игры на несколько геймов и из-за этого начала зажиматься. Мне точно нужно было вернуться к той игре, которую я показывала в первом сете.

Мне кажется, я довольно хорошо это сделала. Концовка второго сета выглядела уже совсем иначе. Я играла с гораздо большим вращением и уверенностью, поэтому смогла выиграть несколько геймов подряд и вернуться в матч, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.