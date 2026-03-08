Скидки
Швёнтек рассказала, как проводит время между матчами на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, чем занимается в свободное от матчей и тренировок время на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

– Что вы делаете, чтобы отдохнуть между матчами? LEGO, книги, готовка?
– Я не умею готовить (улыбается). А в остальном — почти всё: LEGO, фильмы, книги.

Но если честно, первая неделя подготовки была очень интенсивной, происходило много всего. Поэтому я рада, что сейчас, когда турнир уже начался, дни стали более спокойными.

Я сейчас смотрю классические фильмы 90-х. Это очень приятно. «Легенды осени» и «Английский пациент». Очень эмоциональные фильмы, но мне они нравятся.

Мне всегда казалось, что мне нужно больше «киношных знаний», потому что я много знаю о книгах и сериалах, а вот о фильмах — не очень. Так что я наверстываю.

– Почему вдруг такой интерес к фильмам?
– Потому что я почувствовала, что у меня есть пробел в этой области жизни, и решила его заполнить.

– Какой лучший фильм вы посмотрели, пока заполняете этот пробел?
– Сложно выбрать. Почти все — либо номинированы на «Оскар», либо его выиграли. Но я плачу на каждом фильме.

– Это была очень эмоциональная эпоха.
– Да, хорошие фильмы, – сказала Швёнтек на пресс-конференции после матча второго круга в Индиан-Уэллсе.

