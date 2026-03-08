Скидки
Теннис

«Потрясающе». Мирра Андреева оценила свою 100-ю победу в WTA-туре

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей 100-й победе в WTA-туре в одиночном разряде.

Юбилейной победы Андреева добилась в матче второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

«Я постоянно вижу посты в соцсетях типа: «О, Новак [Джокович] одержал свою 500-ю победу в туре». И я думаю: интересно, когда я доберусь хотя бы до 50, а сейчас вы говорите, что это моя 100-я победа. Это потрясающе, очень приятно слышать. Надеюсь, что не остановлюсь на достигнутом и буду продолжать», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

