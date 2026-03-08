«Потрясающе». Мирра Андреева оценила свою 100-ю победу в WTA-туре
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей 100-й победе в WTA-туре в одиночном разряде.
Юбилейной победы Андреева добилась в матче второго круга турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, в котором россиянка разгромила представительницу Аргентины Солану Сьерру (65-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:0.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Солана Сьерра
С. Сьерра
«Я постоянно вижу посты в соцсетях типа: «О, Новак [Джокович] одержал свою 500-ю победу в туре». И я думаю: интересно, когда я доберусь хотя бы до 50, а сейчас вы говорите, что это моя 100-я победа. Это потрясающе, очень приятно слышать. Надеюсь, что не остановлюсь на достигнутом и буду продолжать», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
