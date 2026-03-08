Скидки
«Условия были довольно сложные». Андреева — о победе на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
«Думаю, сегодня я играла хорошо. Условия тоже были довольно сложные. Ветер всё время менял направление. Поэтому я очень довольна тем, как смогла подстроить свою игру под эти условия, и очень рада выиграть матч и снова играть на этом турнире», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

В матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.

