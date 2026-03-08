«Условия были довольно сложные». Андреева — о победе на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Солана Сьерра
С. Сьерра
«Думаю, сегодня я играла хорошо. Условия тоже были довольно сложные. Ветер всё время менял направление. Поэтому я очень довольна тем, как смогла подстроить свою игру под эти условия, и очень рада выиграть матч и снова играть на этом турнире», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
В матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой.
