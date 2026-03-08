18-летняя Мирра Андреева рассказала, получила ли она водительские права

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как обстоят дела с получением водительских прав. В 2025 году во время турнира в Индиан-Уэллсе (США) россиянка обещала, что их получит.

— Ты обещала, что в следующий раз, когда мы увидимся в Индиан-Уэллсе, у тебя будут водительские права. Как дела с вождением и когда ты меня покатаешь?

— Я могу покатать тебя прямо сейчас. Честно говоря, у меня нет водительских прав, но я на 100% смогу доставить тебя из пункта А в пункт Б. Как-нибудь, неважно как, неважно, сколько времени это займёт, — я доеду.

Я умею водить, я практиковалась. Мне просто нужно время, чтобы получить водительские права, но думаю, что на дороге я выживу, — сказала Андреева в послематчевом интервью.