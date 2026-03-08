Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время на турнире в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем любит заниматься в свободное от тенниса время на турнире в Индиан-Уэллсе.

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Может быть, каким-то спортом или чем-то ещё, кроме профессионального тенниса?
– Я пробовала пиклбол один раз — на каком-то выставочном мероприятии в отеле. Даже не помню где. Больше люблю настольный теннис. Мы с Кончитой постоянно соревнуемся. У нас бывают очень серьёзные матчи. Здесь, в зоне игроков, есть столы для пинг-понга, и у нас с ней там отличные противостояния.

Но кроме этого, я особо никакими видами спорта не занимаюсь, потому что, когда много тренируешься на теннисном корте, уже не хочется заниматься ещё каким-то спортом. Хочется просто лежать на диване, смотреть сериал, есть и спать. Вот и всё, чем я занимаюсь.

– Играть с собакой.
– Точно, ещё играю со щенком, – сказала Андреева на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android