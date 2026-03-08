Мирра Андреева рассказала, как проводит свободное время на турнире в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем любит заниматься в свободное от тенниса время на турнире в Индиан-Уэллсе.

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Может быть, каким-то спортом или чем-то ещё, кроме профессионального тенниса?

– Я пробовала пиклбол один раз — на каком-то выставочном мероприятии в отеле. Даже не помню где. Больше люблю настольный теннис. Мы с Кончитой постоянно соревнуемся. У нас бывают очень серьёзные матчи. Здесь, в зоне игроков, есть столы для пинг-понга, и у нас с ней там отличные противостояния.

Но кроме этого, я особо никакими видами спорта не занимаюсь, потому что, когда много тренируешься на теннисном корте, уже не хочется заниматься ещё каким-то спортом. Хочется просто лежать на диване, смотреть сериал, есть и спать. Вот и всё, чем я занимаюсь.

– Играть с собакой.

– Точно, ещё играю со щенком, – сказала Андреева на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.