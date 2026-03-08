Скидки
«Как-нибудь, но точно доеду». Мирра Андреева — о навыках вождения автомобиля

«Как-нибудь, но точно доеду». Мирра Андреева — о навыках вождения автомобиля
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своих навыках вождения автомобиля и рассказала, какую машину хотела бы приобрести в качестве первого личного транспортного средства.

– Вы сказали на корте, что у вас пока нет водительских прав. Как бы вы оценили свои навыки вождения? И думали ли вы, какую машину хотите купить первой?
– Честно говоря, я бы поставила себе твёрдую семёрку. Я немного тренировалась с папой. Не хочу говорить, что я очень хороший водитель, но я умею водить. Я знаю, как крутить руль, знаю, как нажимать на газ и тормоз. Как я сказала в интервью на корте — я смогу доехать из точки А в точку Б. Как-нибудь, но точно доеду.

А насчёт первой машины — я особо не думала. Мне очень нравится Bentley, так что может быть. Просто нужно сначала немного накопить денег, – сказала Андреева на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

