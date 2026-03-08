Скидки
«Всегда выхожу на корт, чтобы выиграть». Андреева — об участии в парном разряде турниров

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём отношении к участию в парных разрядах турниров. На тысячнике в Индиан-Уэллсе Андреева играет в парном разряде с канадкой Викторией Мбоко. В первом круге турнира они обыграли бельгийско-китайскую пару Элисе Мертенс/Чжан Шуай (6:4, 4:6, 1:0 [10:8]).

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1-й круг
07 марта 2026, суббота. 03:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
4 		6 0 8
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай

«Когда я выхожу на корт играть пару, это не значит, что я просто хочу повеселиться и мне неважно, что произойдёт. Я всегда выхожу на корт, чтобы выиграть.

Поэтому в паре для меня проще совмещать две вещи — получать удовольствие и одновременно быть очень конкурентной.

С Вики [Мбоко] было очень весело играть. Приятно иметь рядом человека, с которым можно обсуждать вещи, о которых обычно не говоришь с другими игроками.

Нам было здорово делить корт. Весь матч мы играли очень конкурентно, а в конце, когда стало очень близко по счёту, мы обе сказали: «Мы не будем отступать — будем идти до конца». Я очень рада, что мы смогли выиграть супертайбрейк, потому что всё было очень близко.

В общем, к паре я отношусь и как к развлечению, и как к серьёзному соревнованию», – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

