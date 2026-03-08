«Всегда выхожу на корт, чтобы выиграть». Андреева — об участии в парном разряде турниров

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём отношении к участию в парных разрядах турниров. На тысячнике в Индиан-Уэллсе Андреева играет в парном разряде с канадкой Викторией Мбоко. В первом круге турнира они обыграли бельгийско-китайскую пару Элисе Мертенс/Чжан Шуай (6:4, 4:6, 1:0 [10:8]).
«Когда я выхожу на корт играть пару, это не значит, что я просто хочу повеселиться и мне неважно, что произойдёт. Я всегда выхожу на корт, чтобы выиграть.
Поэтому в паре для меня проще совмещать две вещи — получать удовольствие и одновременно быть очень конкурентной.
С Вики [Мбоко] было очень весело играть. Приятно иметь рядом человека, с которым можно обсуждать вещи, о которых обычно не говоришь с другими игроками.
Нам было здорово делить корт. Весь матч мы играли очень конкурентно, а в конце, когда стало очень близко по счёту, мы обе сказали: «Мы не будем отступать — будем идти до конца». Я очень рада, что мы смогли выиграть супертайбрейк, потому что всё было очень близко.
В общем, к паре я отношусь и как к развлечению, и как к серьёзному соревнованию», – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.
