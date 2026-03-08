Скидки
Джокович — о победе над Майхшаком: знал, что первый матч после перерыва будет непростым

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями после победы в стартовом матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга Джокович обыграл поляка Камиля Майхшака со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

«Приятно снова вернуться в тур. Пять недель без официальных матчей — я знал, что первый матч после такого перерыва будет немного непростым, немного сложным, тем более что условия тоже довольно трудные. Но после проигранного первого сета мне удалось перезагрузиться уже во втором и больше не оглядываться назад. Я почувствовал, что должен найти свою лучшую игру именно тогда, когда это было больше всего нужно, особенно в начале третьего сета — так и произошло. Рад, что смог завершить матч так, как это сделал. Конечно, всегда можно смотреть на вещи как с позитивной, так и с негативной стороны. Есть моменты, над которыми нужно работать. Но мне понравилось, как я боролся и держался. С нетерпением жду следующего матча», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

