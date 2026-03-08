«Мстит» мне, когда рядом нет СМИ и камер». Андреева — о шутках над Кончитой Мартинес

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что часто шутит над своим тренером Кончитой Мартинес во время публичных интервью, однако та всегда отвечает тем же, когда рядом нет журналистов.
– Вы часто шутите о Кончите Мартинес на корте. Она когда-нибудь «мстит» вам или всё это односторонне?
– Мне кажется, с медиа мне многое сходит с рук. Но она обязательно «мстит» мне, когда нет рядом СМИ и камер. Так что она точно берёт реванш.
Я просто выбираю правильный момент для шуток — когда знаю, что камеры снимают и что много людей смотрят. Но она никогда не упустит шанс отплатить мне тем же. Она это делает, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.