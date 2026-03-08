«С нетерпением жду следующих матчей». Медведев — после выхода в третий круг Индиан-Уэллса

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал о подготовке к этому турниру. Во втором круге соревнований он обыграл Алехандро Табило из Чили со счётом 6:4, 6:2.
— Можете ли вы рассказать о сложном опыте в Дубае, о том, как вы сюда добрались, как это могло повлиять на вашу подготовку к этому турниру?
— Да, обычно у тебя есть четыре-пять дней на подготовку здесь, если ты хорошо выступил в Дубае или даже в Акапулько. Здесь у меня было три дня, что не так плохо. Не то чтобы у меня был всего один день и пришлось играть. Так что три дня — это нормально. Это примерно предел, потому что разница во времени с Дубаем — 12 часов, и наша поездка была сложнее, чем прямой рейс из Дубая в Лос-Анджелес. Но, честно говоря, сегодня я чувствовал себя отлично, значит, джетлаг прошёл, я хорошо поработал, выспался и с нетерпением жду следующих матчей на 100%, хотя и сегодня был уже готов, — приводит слова Медведева Ubitennis.
