Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 8 на 9 марта

В ночь с 8 на 9 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи третьего круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Третий круг. Расписание матчей 8-9 марта (время московское):

21:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жаклин Кристиан (Румыния).
22:30. Айла Томлянович (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия, 7).
23:00. Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония, 16).
0:30. Эмма Радукану (Великобритания, 25) — Аманда Анисимова (США, 6).
4:00. Кори Гауфф (США, 4) — Александра Эала (Филиппины, 31).
6:00. Виктория Мбоко (Канада, 10) — Анна Калинская (Россия, 23).

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
