«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 8 на 9 марта

Янник Синнер
В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдут матчи третьего круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Расписание матчей с 8 на 9 марта (время — московское):

21:00. Брэндон Накашима (США, 28) — Александр Зверев (Германия, 4).
23:00. Лёнер Тьен (США, 25) — Бен Шелтон (США, 8).
23:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Якуб Меншик (Чехия, 12).
0:30. Денис Шаповалов (Канада) — Янник Синнер (Италия, 2).
2:00. Габриэль Диалло (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
4:00. Флавио Коболли (Италия, 15) — Фрэнсис Тиафо (США. 21).
5:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США, 23).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

