Медведев: теннисный IQ похож на ментальную силу, но в то же время это разные вещи

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, у кого из игроков в туре самый высокий теннисный IQ.

— По-твоему, кто из игроков обладает одним из самых высоких теннисных IQ?

— Думаю, это очень расплывчато, если так можно выразиться, потому что я считаю, что теннисный IQ очень похож на ментальную силу, но в то же время это две совершенно разные вещи. Поэтому очень трудно сказать. Например, у Новака, наверное, очень высокий теннисный IQ, но является ли он самым высоким в истории тенниса, или он ментально самый сильный в истории тенниса, или и то, и другое? Очень трудно сказать. Поэтому если вы спросите меня о себе, я чувствую, что да, я кое-что знаю о теннисе. В целом мне нравится думать о матчах и о том, как использовать свои сильные стороны против слабых сторон соперника. В то же время я считаю себя ментально сильным, так что кого ещё могу назвать, скажем, среди молодых — Лёнер, определённо. Да, я играл с ним четыре раза, и в каком-то смысле каждый матч была разным, но то, как он контролирует корт и перехватывает инициативу в розыгрыше, действительно впечатляет. Завтра мы сыграем в парном разряде, но мне очень нравится его игра, и я надеюсь, что у него будет успешная карьера, — приводит слова Медведева Ubitennis.