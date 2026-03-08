Скидки
«Подарок, что успел на турнир». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

17-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Он проиграл канадцу Габриэлю Диалло (38-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 1 3
6 4 		7 7 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Матч был очень близким, были шансы, где можно было вернуться. В третьем сете я вернулся, а потом сразу же было два обидных гейма. Ну это теннис, это часть спорта.

Конечно, это тяжёлые условия, когда ты приезжаешь за два дня до матча, потому что здесь совсем по-другому мяч летает. Очень высокие отскоки, поэтому очень тяжело было его подачу принимать – он подавал 230 км/ч. Тяжело было принять без какой-то подготовки.

И так подарок, что я успел на этот турнир и ещё провёл нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», – сказал Рублёв в интервью «Больше!».

«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
