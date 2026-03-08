«Подарок, что успел на турнир». Рублёв — о поражении на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

17-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Он проиграл канадцу Габриэлю Диалло (38-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6.
«Матч был очень близким, были шансы, где можно было вернуться. В третьем сете я вернулся, а потом сразу же было два обидных гейма. Ну это теннис, это часть спорта.
Конечно, это тяжёлые условия, когда ты приезжаешь за два дня до матча, потому что здесь совсем по-другому мяч летает. Очень высокие отскоки, поэтому очень тяжело было его подачу принимать – он подавал 230 км/ч. Тяжело было принять без какой-то подготовки.
И так подарок, что я успел на этот турнир и ещё провёл нормальный матч, имея шансы выиграть. Конечно, обидно, когда ты играешь столько часов, три сета, тай-брейки, вытаскиваешь, вытаскиваешь и проигрываешь. Конечно, обидно. Но лучше, наверное, так, чем вообще никак», – сказал Рублёв в интервью «Больше!».
