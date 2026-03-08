«Пытался сделать всё, что от меня зависело». Хачанов — о поражении в Индиан-Уэллсе

16-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). На старте россиянин уступил бразильцу Жоао Фонсеке со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.

«Шансы, само собой, были, по сути вёл весь матч, кроме третьего сета, понятное дело. Обидно. Ну, что могу сказать, правда? Обидно, пытался сделать всё, что от меня зависело. Наверное, тут вопрос такой, что в теннисе иногда не предугадаешь. То есть вопрос и удачи чуть-чуть, играли бы мы, не знаю, 10 тай-брейков. И решил бы, что вот один тай-брейк я играю суперагрессивно, всё от себя, всё попал, следующий тай-брейк играл бы так же, не попал бы. И результат был бы другой. Поэтому когда ты уже принимаешь какие-то решения, то бессмысленно о них говорить, можно после матча проанализировать.

На матчболе первом же был чуть-чуть ветер, может быть, тоже чуть-чуть засуетился, попу отклячил назад, и как бы, по сути, ошибся, такой стоячий мяч, которым надо было попадать и как бы, по сути, завершать. Дальше уже вопрос игровой, соперник тоже умеет играть в теннис», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».