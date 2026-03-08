«Почему бы не попробовать?» Синнер рассказал, за кем следит, чтобы прогрессировать самому

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер высказался об игроках, которые помогают ему прогрессировать. Он выделил Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса и Александра Зверева.
«Я брал за ориентир «Большую тройку», чтобы совершенствоваться. Старался взять у каждого из них какие-то небольшие детали. То же самое делаю и с Алькарасом. Если вижу, что он делает что-то очень хорошо, почему бы не попробовать? Так же смотрю и на Новака, и на всех остальных. Например, я видел, что Зверев стал играть гораздо агрессивнее. Все стараются прогрессировать, и, если ты стоишь на месте, остальные тебя обгоняют. Нужно быть честным с самим собой. Я хочу завершить карьеру с ощущением, что реализовал свой потенциал по максимуму», — приводит слова Синнера Punto de Break.
В активе у итальянца четыре трофея на ТБШ.