Джокович считает, что Алькарас может повторить его рекорд по количеству побед подряд

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что семикратный чемпион мэйджоров испанец Карлос Алькарас может повторить его рекорд по выигранным матчам в туре с начала сезона.

— На днях я спросил Карлоса, что он думает о вашей серии побед из 41 матча в начале сезона 2011 года. Он сказал, что, одержав 12 или 13 побед подряд, что он считает особенным достижением, он понял, как далеко ещё до 41 победы. Интересно, помните ли вы, каково это – быть в такой серии побед?
 — Он может это сделать. У него есть всё необходимое в плане игры, адаптации к разным покрытиям, уровня физической формы и восстановления, которые он показал и развил за годы. Если он останется здоровым, то, хочу сказать, он настолько силён, что может выиграть любой турнир, в котором играет. Так что никогда не знаешь. Он совершил исторические вещи в нашем спорте в таком юном возрасте. Но да, выиграть больше 40 матчей… У меня были и другие серии в начале сезонов, где я выигрывал больше 25, кажется, дважды, — это сложно. Но в то же время, когда ты так много выигрываешь и несёшься на этой волне, не хочешь её отпускать. Хочешь кататься на этой волне как можно дольше, потому что уровень уверенности очень высок, и, конечно, когда проигрываешь впервые, эта уверенность немного пошатнётся. Но пока выигрываешь, чувствуешь, что каждый матч делает тебя сильнее — если я могу так размышлять или вспоминать ощущения того периода. Да, желаю ему ещё много побед. Думаю, это идёт на пользу нашему спорту, и то, что он делает, — это нечто выдающееся, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Алькарас оценил вероятность повторения рекорда Джоковича по количеству побед подряд
