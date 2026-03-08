Скидки
Александр Бублик поздравил женщин с 8 Марта

Александр Бублик
Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик обратился к женскому полу в Международный женский день 8 Марта. Он написал пост с поздравлениями в социальных сетях.

«Поздравляю наших прекрасных женщин с праздником. Будьте счастливы», — написал Бублик в своём телеграм-канале.

Ранее Бублик в трёх сетах обыграл представителя Чехии Вита Коприву (62-я строчку в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Представитель Казахстана Александр Бублик сделал девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

