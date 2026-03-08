Скидки
«Это одна из моих долгосрочных целей». Новак Джокович — об Олимпиаде-2028

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе (США) — это одна из его долгосрочных целей.

— Насколько важны для вас Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и защита титула, завоёванного в Париже?
— Да, было бы здорово. Это одна из моих долгосрочных целей, скажем так, путь к Олимпийским играм. Это было бы фантастически. Я упоминал об этом пару раз за последний год или около того. Это ещё долгий путь. Думаю, в моём возрасте и на этом этапе карьеры каждый год кажется более долгим, чем для кого-либо моложе. Но я постараюсь туда попасть, это определённо одна из моих мотиваций, поэтому я постараюсь быть там, — сказал Джокович на пресс-конференции.

