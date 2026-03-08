Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (35-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кристиан два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с победительницей встречи Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).