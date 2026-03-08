Скидки
Арина Соболенко — Жаклин Кристиан, результат матча 8 марта, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (35-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кристиан два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с победительницей встречи Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).

