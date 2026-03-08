Скидки
Брэндон Накашима — Александр Зверев, результат матча 8 марта 2026, счет 1:2, третий круг турнира Мастерса в Индиан-Уэллсе

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Брэндона Накашиму и вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Александр Зверев
Комментарии

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев одержал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 он одолел американского спортсмена 30-й номер рейтинга Брэндона Накашиму.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 4
7 7 		5 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча длилась 2 часа 30 минут. За это время Зверев сделал 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. Накашима также допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и выполнил 17 эйсов.

В 1/8 финала престижных соревнований в США Александр Зверев сыграет с победителем в паре Флавио Коболли (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).

