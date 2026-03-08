Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня есть всё необходимое». Джокович — об игре без основного тренера

«У меня есть всё необходимое». Джокович — об игре без основного тренера
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о работе без основного тренера.

— Помню, пару лет назад, после того как сотрудничество с Гораном Иванишевичем закончилось, вы говорили о возможности обойтись без тренера. Мне стало интересно, рассматривали ли вы такой вариант. И, кроме того, что ищет в тренере 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема»?
— Борис [Бошнякович] был со мной. Он был помощником тренера и аналитиком. Он, очевидно, выполняет эту роль, но сейчас у меня нет никого, кого я мог бы назвать своим основным тренером. И меня это устраивает. Чувствую, что у меня есть всё необходимое.

Не думаю, что готов на этом этапе моей карьеры приглашать кого-то совершенно нового и проходить тот же процесс знакомства. Это не значит, что я не пытаюсь улучшить свою игру, внедрять инновации и искать способы прогресса на корте и за его пределами. Я это делаю. В межсезонье пригласил нескольких человек и несколько недель занимался анализом и, в некотором смысле, перестройкой, восстановлением своей игры, насколько позволяло время. Думаю, это окупилось.

У меня был отличный турнир в Австралии, я победил Синнера в ночном матче в пяти сетах, а затем довёл Карлоса до очень напряжённого четвёртого сета. Мне потребовалось несколько лет, чтобы победить обоих этих соперников. Ребята. Я имею в виду, победил Карлоса на Открытом чемпионате Австралии 2025 года, но за последние два года у меня было не так много побед над ним на турнирах «Большого шлема». Отличный способ убедиться, что я всё ещё могу их побеждать и что могу соревноваться на таком высоком уровне. Было фантастически, — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это одна из моих долгосрочных целей». Новак Джокович — об Олимпиаде-2028
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android