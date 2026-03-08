«Не рекомендую». Джокович — о предложении проводить пятисетовики у женщин на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о предложении проводить матчи до пяти сетов у женщин на мэйджорах.

— В январе Крейг Тайли предположил, что, возможно, женщинам стоит играть матчи до пяти сетов. Интересно, что думаешь ты как человек, который сыграл огромное количество матчей…

— Не рекомендую (улыбается).

— Можете ли вы объяснить трудности, не только физические, но и ментальные, пяти сетов? И сколько времени у вас ушло, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в такой ситуации?

— Похоже, что когда готовишься к «Шлему», где у нас игра до пяти сетов, ты готовишься к чему-то совершенно другому — это совершенно другой тур, совершенно другая физическая и ментальная подготовка. Потому что некоторые матчи могут длиться три, четыре, пять, шесть часов. И я сыграл самый длинный финал «Шлема» в истории — с Надалем в 2012-м в Австралии, он длился почти шесть часов.

Это просто изнурительно. Невероятно изнурительно и тяжело. И недавно играл с Синнером, не знаю, сколько это длилось, почти пять часов в Австралии. В 2012-м моё тело восстанавливалось гораздо быстрее, чем сейчас после таких марафонов. Да, на «Шлемах» есть день отдыха между матчами, но когда у тебя такой поединок — четыре-пять часов, — это требует огромных затрат физически. Очень трудно восстановиться и быть готовым к следующему вызову. Ты можешь хорошо сыграть следующий матч, но чем дальше в турнире, тем больше физической усталости. Это главное. Конечно, есть и ментальный аспект, безусловно. Но физически это совсем другое, — сказал Джокович на пресс-конференции.