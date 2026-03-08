Скидки
Джокович — о Монфисе: он заслуживает уйти из тенниса и попрощаться так, как сочтёт нужным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что француз Гаэль Монфис завершит профессиональную карьеру в конце сезона.

— Гаэль Монфис завершит карьеру в конце года. Вы почти из одного поколения, одного возраста. Начали карьеру примерно в одно время. Что вы помните о нём и что думаете о своём выдающемся рекорде против него?
— Один из редких парней старше меня в туре (улыбается), вместе с Вавринкой. В смысле, эти ребята… Теперь говорим о Гаэле, он заслуживает всех аплодисментов и признания не только за то, что сделал на корте и за свой неординарный атлетизм — я имею в виду, один из самых атлетичных теннисистов, кто когда-либо держал ракетку, по-моему, — но и за то, что он один из самых зрелищных игроков. Думаю, нет никого, кому не нравится смотреть, как играет Гаэль, потому что никогда не знаешь, чего ожидать. Именно это привлекло много интереса и улыбок у людей, когда они смотрят его игру. Но есть также его черты характера и ценности. Он такой добрый парень, я буквально не знаю никого за последние 20 лет, у кого было бы что-то негативное или какой-то конфликт с ним. Это многое говорит о нём как о человеке. Он всегда пользовался огромным уважением со стороны всех игроков. Все его любят. Он заслуживает играть в этом году так, как хочет, уйти из тенниса и попрощаться так, как сочтёт нужным. Надеюсь, публика на каждом турнире окажет ему ту поддержку, которой он достоин, — сказал Джокович на пресс-конференции.

«Не рекомендую». Джокович — о предложении проводить пятисетовики у женщин на ТБШ
